Tenta di rubare al Cremona Po: denuncia e foglio di via per un 52enne

Le Volanti della Polizia di Stato di Cremona hanno denunciato un cittadino salvadoregno di 52 anni – residente fuori città – per il reato di tentato furto aggravato.

Il 52enne ha tentato di sottrarre capi di abbigliamento e bevande alcoliche da un negozio all’interno del centro commerciale Cremona Po. E’ stato però intercettato dalla vigilanza privata della struttura, e bloccato grazie al tempestivo intervento sul posto di un equipaggio delle Volanti della Questura di Cremona.

La merce sottratta è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale, mentre nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia, nonché la misura di prevenzione del “Foglio di via” dalla città di Cremona per un anno.

L’attività si inserisce nel contesto più generale del costante controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori.

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