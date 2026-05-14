“Totalmente non veritiere”, così il segretario provinciale del Pd Rosolino Azzali etichetta le dichiarazioni diffuse da Lega, Forza Italia e Udc in merito al rinnovo del collegio sindacale di Padania Acque.

“Non esiste alcun ‘patto segreto’ tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Esiste invece una convergenza trasparente tra soci (Sindaci in gran parte di natura civica) di una società per azioni pubblica finalizzata alla presentazione di una lista di candidati al collegio sindacale, così come previsto dallo statuto della società recentemente modificato proprio per disciplinare in modo chiaro le modalità di presentazione delle candidature e di elezione degli organi.

“Il Partito Democratico di Cremona, nelle settimane precedenti, ha incontrato tutte le forze del centrodestra, avanzando una proposta chiara e responsabile da sottoporre alla valutazione dei Sindaci: costruire una lista unitaria che rappresentasse le diverse sensibilità presenti nel territorio e tra i Sindaci, che avesse come presupposto un principio condiviso di rinnovamento.

“Parliamo infatti di un organo societario nel quale alcune figure siedono da oltre un decennio. Un’esigenza di ricambio che è perfettamente coerente con le modifiche statutarie approvate all’unanimità dai soci, comprese quelle relative all’introduzione di limiti ai mandati consecutivi.

“Quella proposta unitaria è stata respinta da Lega e Forza Italia per tutelare una singola posizione. A quel punto il Partito Democratico ha semplicemente proseguito il percorso con chi ha ritenuto di condividere un metodo improntato al rinnovamento, alla trasparenza e al rispetto delle nuove regole statutarie”.

Tornano dunque situazioni politicamente già note in provincia di Cremona, culminate anche nell’elezione del Presidente della Provincia nel 2024.

“Non c’è alcuna dietrologia – sostiene il Pd provinciale – non c’è alcun accordo occulto e non c’è nessun imbarazzo. C’è invece la volontà di tantissimi Sindaci, per lo più civici, di garantire il corretto funzionamento di una società importante per il territorio, nel pieno rispetto delle regole e delle prerogative dei soci. Noi condividiamo e li sosteniamo.

“Per inciso, ribadisco, la gran parte dei Sindaci che hanno sottoscritto la lista non aderisce ad alcun partito.

“Trasformare una normale dinamica societaria – è la conclusione – in una polemica ideologica strumentale al solo fine di impedire il salutare rinnovamento serve probabilmente a nascondere divisioni interne, ma non aiuta né il dibattito pubblico né gli interessi della comunità cremonese e ci auguriamo, per il bene della società, di veder ripristinato quanto prima un confronto nel merito che possa convergere sulle prospettive e il futuro della società stessa, che per noi è e resta la priorità”.

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