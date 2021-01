La Cna della Lombardia lancia nuovamente un grido d’allarme rispetto alla situazione economica che stanno vivendo le piccole e micro imprese della nostra regione.

In un’intervista realizzata dal nostro direttore Guido Lombardi, il segretario della Cna Lombardia, Stefano Binda, spiega come, in questa fase di grande incertezza, “la partita si gioca ora sulla resistenza e sulla fiducia”. In particolare, l’organizzazione degli artigiani evidenzia come i continui cambi di regole impediscano la programmazione, fondamentale per la vita delle imprese.

L’intervista sarà proposta integralmente da Cremona 1 domani martedi 19 gennaio alle ore 9, 10.30, 18.30 e 22.