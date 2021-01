Scendono a 22 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona, per un numero di tamponi di 16.338. L’indice di contagio è a quota 7,2%. 1.189 i casi in Lombardia, di cui 50 debolmente positivi.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 449, e scendono di 57 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.553 ricoverati. I decessi scendono a 45.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 256 contagi, di cui 117 in città, Bergamo 47, Brescia 186, Como 155, Lecco 15, Lodi 21, Mantova 44, Monza e Brianza 53, Pavia 30, Sondrio 5 e Varese con 319. I guariti/dimessi sono 3.722.

Sono 8.824 i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri i positivi erano stati 12.415). I tamponi, come sempre il lunedì sono in numero ridotto, 158.674 (53mila in meno rispetto a ieri), ma il tasso di positività – che dal 15 gennaio si calcola comprendendo anche i test rapidi antigenici – scende per il secondo giorno di fila al 5,56% (ieri 5,9).

I decessi sono 377, stesso numero di ieri, per un totale di 82.554 vittime dall’inizio dell’epidemia. Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884.