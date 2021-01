Il presidente della Lombardia Attilio Fontana annuncia entro martedì la presentazione del ricorso contro il Dpcm che “colora” la Regione di rosso. “I nostri avvocati – spiega – hanno predisposto il ricorso che sarà depositato al Tar del Lazio. Si impugna nella parte dei criteri, facendo riferimento agli scenari anziché all’incidenza”.

Intanto il vicepresidente e neo-assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, con una lettera al commissario Arcuri, avrebbe chiesto di tenere in considerazione mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus: i quattro parametri per la ripartizione dei vaccini anti-Covid. È quanto filtra dalla riunione di Moratti con i capigruppo, secondo fonti di maggioranza e opposizione.

«La vicepresidente Moratti sulla distribuzione dei vaccini ha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri», ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza stampa. «Questo merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al momento ci sembrano discutibili se non discriminatori», ha subito commentato il capogruppo M5S al Pirellone, Massimo De Rosa.