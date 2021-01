Scendono a 11 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona, per un numero di tamponi di 24.129. L’indice di contagio è a quota 3,8%. 930 i casi in Lombardia, di cui 73 debolmente positivi.

Scendono di 24 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 425, mentre salgono di 66 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.619 ricoverati. I decessi scendono a 57.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 308 contagi, di cui 139 in città, Bergamo 17, Brescia 136, Como 59, Lecco 8, Lodi 29, Mantova 94, Monza e Brianza 31, Pavia 94, Sondrio 54 e Varese con 55. I guariti/dimessi sono 976.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.497 nuovi casi di Coronavirus su 254.070 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.400.598. I decessi sono stati 603, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 83.157. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.487, 57 in meno rispetto a ieri.