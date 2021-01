Le associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Sistema Impresa Asvicom, hanno redatto un comunicato unitario inviato a tutti i livelli istituzionali con proposte “necessarie e concrete, oltre che velocemente (se non immediatamente) realizzabili per rispondere alle criticità che rischiano di condannare a morte un settore già oggi pesantemente colpito dalle conseguenze della pandemia. Un comparto strategico non solo per gli aspetti economici e occupazionali ma anche per quanto riguarda la vitalità delle città e dei paesi, strettamente collegato alla leva del turismo e imprescindibile nei servizi alle comunità locali”.

LEGGI IL DOCUMENTO NELLA VERSIONE INTEGRALE