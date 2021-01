Tutti oltre i 95mila euro. Non c’è un parlamentare cremonese che dichiari meno di questa cifra. I dati sono consultabili sui siti di Camera e Senato e si riferiscono ai redditi 2019. Da segnalare, tuttavia, che per quanto riguarda Danilo Toninelli non è ancora apparsa la dichiarazione 2020 e che quindi i dati si riferiscono ancora al 2018.

E così, spulciando tra i portafogli dei cinque parlamentari cremonesi, tre deputati e due senatori, emerge al primo posto Silvana Comaroli, deputata della Lega. La soncinese, professione responabile amministrativo, dichiara 119.857 euro. Segue un suo compagno di partito: si tratta di Simone Bossi, commerciante di San Bassano. Il suo reddito complessivo è 102.695 euro.

Luciano Pizzetti del Partito democratico, già sottosegratario e attualmente alla Camera, dichiara 99.139 euro. C’è poi Claudia Gobbato, deputata cremasca delle Lega classe ’87 che dichiara 98.736 euro, mentre Danilo Toninelli, senatore soresinese del Movimento 5 stelle ed ex ministro dei trasporti, chiude la classifica: è a quota 95.145.