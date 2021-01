Non si rassegnano gli studenti e le studentesse cremonesi, che lunedì prossimo, 25 gennaio, sull’esempio di quanto avvenuto in altre città italiane, seguiranno le lezioni all’aperto, in via Palestro, davanti al liceo scientifico Aselli. L’iniziativa è indetta dal collettivo Il Megafono e chiama a raccolta tutti gli studenti che con la zona rossa sono stati nuovamente costretti in Dad.

“Nella mattinata del 25 gennaio – scrivono annunciando l’iniziativa – saremo davanti alle porte del liceo Aselli per ribadire che vogliamo e dobbiamo tornare a scuola in presenza, tanto che siamo già pronti e pronte all’ingresso. Sono 10 mesi che la scuola è chiusa. Siamo stati trascurat* ancora una volta e questo rende chiaro che in Italia la scuola non è una priorità.

Per l’intera mattinata seguiremo la dad davanti all’ingresso e torneremo a vederci in presenza con studenti e studentesse come noi, socializzando e staccando gli occhi dagli schermi pur nel rispetto delle norme di distanziamento e autotutela”. .Un presidio simbolico e concreto allo stesso tempo, in quanto i ragazzi porteranno con sé il materiale di studio. Il tutto sarà svolto in sicurezza (la manifestazione è stata autorizzata) e con il dovuto distanziamento.

Intanto oggi pomeriggio torna in piazza il movimento Priorità alla scuola, formato da insegnanti e genitori: dopo piazza del Comune e piazza 24 Maggio, nelle scorse settimane, il ritrovo oggi è fissato in Galleria 25 Aprile a partire dalle 16.30. “Migliaia di studenti in tutta Italia si stanno mobilitando per chiedere con forza, educazione e responsabilità che venga ridato loro un diritto: frequentare la scuola – affermano le organizzatrici -. Questi studenti sono ben consapevoli della situazione, ma non sono più in grado di accettare che la scuola venga relegata nell’angolo dei discorsi, ‘tanto c’è la didattica a distanza’, ‘tanto cosa vuoi che sia perdere un’ann0’. Priorità alla scuola Cremona sostiene e sta a fianco di questi studenti, della loro motivazione che è forte è importante perché è in gioco il loro futuro, sono in gioco i loro sogni e le loro speranze. E non solo le loro, ma anche le nostre. Le nostra richiesta di riaprire la scuola in presenza continua forte e chiara. Soprattutto vogliamo sperare che si continui il lavoro per la ricerca di soluzioni possibili e strade percorribili.” gb