Loro non demordono, e sono scesi di nuovo in piazza, per chiedere di riaprire le scuole e di poter tornare sui banchi. I manifestanti di Priorità Alla Scuola e del Collettivo Il Megafono si sono radunati stavolta sotto la Galleria 25 Aprile, con i loro cartelli e le loro voci, ferme ma decise. Stavolta si sono viste anche le istituzioni: l’assessore alla Cultura, Luca Burgazzi, ha infatti raggiunto i manifestanti, per portare la solidarietà dell’amministrazione comunale al movimento di protesta.

“Vogliamo che la scuola sia uno dei temi centrali del discorso pubblico” commentano i manifestanti, che chiedono di essere ascoltati e soprattutto che venga rispettato un diritto fondamentale degli studenti: “Frequentare la scuola. Questi studenti sono ben consapevoli della situazione, ma non sono più in grado di

accettare che la scuola venga relegata alla didattica a distanza”.

“Priorità alla scuola Cremona sostiene e sta a fianco di questi studenti, della loro motivazione che è forte è importante perché è in gioco il loro futuro, sono in gioco i loro sogni e le loro speranze”.

La richiesta continua a essere, ovviamente, quella della riapertura in presenza, e che venga risolto il nodo dei trasporti, che è l’unica cosa, ad oggi, a creare ancora problemi.

Laura Bosio