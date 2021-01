Scendono a 29 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 31.809. L’indice di contagio è a quota 4,8%. 1.535 i casi in Lombardia, di cui 88 debolmente positivi.

Scendono di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 398, e scendono di 80 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.499ricoverati. I decessi sono 104.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 466 contagi, di cui 216 in città, Bergamo 73, Brescia 219, Como 94, Lecco 71, Lodi 48, Mantova 108, Monza e Brianza 119, Pavia 107, Sondrio 53 e Varese con 96. I guariti/dimessi sono 2.178.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 13.331 (ieri ne erano 13.633). In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro Paese sono 2.455.185. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 23 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute e riguardante la situazione epidemiologica italiana. Sono 488 i decessi covid registrati in Italia nell’ultima giornata (ieri 472) per un totale di 85.162 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel Paese. I guariti diventano invece complessivamente 1.871.189 (+16.062). I casi attualmente positivi sono 498.834, di cui 21.403 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.386. Il numero dei test effettuati, tra tamponi molecolari ed antigenici, è 286.332.