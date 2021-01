Un 16enne tunisino è stato denunciato dagli agenti della polizia locale per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e minacce.

È successo oggi in pieno centro a Cremona. Intorno alle 15,30 il ragazzo è stato segnalato ai vigili da una persona perché indossava il giubbotto che le era stato rubato la vigilia di Natale e perché l’aveva appena minacciata.

Alla vista della pattuglia, il minore si è dato alla fuga. Immediatamente raggiunto dagli agenti in via Torriani, è fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Deteneva un ovetto Kinder in plastica colmo di dosi già confezionate.

Il ragazzo, quindi, è stato accompagnato presso il comando dove è stato denunciato a piede libero.