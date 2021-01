Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Sezione Antidroga e contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile della Questura di Cremona ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lodi, un cittadino albanese, B.E classe 91, il quale dovrà scontare un cumulo di pene per 4 anni 7 mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

L’uomo, conosciuto alle Forze dell’ordine in quanto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e violazione del T.U. sull’immigrazione, destinatario più volte di provvedimenti di espulsione emesse dalle Autorità, da qualche tempo risultava irreperibile; a suo carico risultavano pendenti altri ordini di esecuzione. Gli agenti, a seguito di mirate ricerche che hanno interessato tutto il territorio della provincia, sono riusciti a localizzare il soggetto, che si trova attualmente in carcere per scontare la pena.