SAUGELLA TEAM MONZA – VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE: 3-1 (25-23 / 24-26 / 25-23 / 25-13)

Peccato per il black out nella quarta frazione perchè la Vbc Èpiù Casalmaggiore aveva dimostrato di lottare ad armi pari con la Saugella Team Monza, strappando un set alle padrone di casa e lottando sia nel primo che nel terzo parziale, con una Bajema da 19 punti e una Sirressi da 85% in ricezione positiva. Ad uscire vincitrice però dall’Arena di Monza è la squadra padrona di casa per 3-1.

Leggi la cronaca della partita su CremonaSport