Incidente, poco dopo le 16 di sabato, in via Del Sale, davanti al civico 41. Un’auto con a bordo due coniugi di 38 e 46 anni diretta verso il parco al Po ha improvvisamente sbandato, finendo con la fiancata contro un furgone in sosta a lato della carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 e gli agenti della polizia locale. L’uomo al volante del mezzo ha dichiarato di essersi sentito male e di aver perso il controllo della macchina. Anche la moglie avrebbe accusato un malore, tanto che in un primo momento è emersa l’ipotesi di possibili esalazioni di monossido all’interno dei veicolo.

Per questo motivo sul luogo dell’incidente sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno effettuato verifiche circa la presenza di gas. Nel frattempo la coppia è stata portata in ospedale. Le condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Sara Pizzorni