Lunedì 25 gennaio anche i ragazzi delle scuole superiori potranno finalmente tornare a frequentare le aule. Il passaggio in zona arancione consente la ripresa delle scuole in presenza, che inizierà al 50%, in modo da essere compatibile con la capienza del trasporto scolastico, per tendere al 75%.

A liceo classico e linguistico Manin è già uscita una circolare con l’indicazione di quali classi cominceranno a frequentare da lunedì e quali da martedi, alternandosi un giorno sì e uno no. “In considerazione – si legge – delle esigenze dettate dalla situazione di pandemia da Covid-19, tenuto conto dei vincoli posti in merito per la riduzione della capienza dei trasporti pubblici (garantiti solo fino al 50% del traffico pre-Covid) e delle esigenze di tutela della salute degli studenti e dei lavoratori della Scuola definite dalla Normativa nazionale, si stabilisce che l’attività didattica di tutte le classi si svolgerà secondo la turnazione come da piano allegato alla presente. Precisamente, come già avvenuto nei mesi di Settembre e Ottobre, lo schema di frequenza delle lezioni prevede a giorni alterni lezioni in presenza e lezioni da remoto (su piattaforma Google – Meet) su cicli quindicinali: – 1° turno: frequenza in presenza il lunedì, mercoledì, venerdì della prima settimana; il martedì, giovedì, sabato della seconda settimana – 2° turno: frequenza in presenza il martedì, giovedì, sabato della prima settimana; il lunedì, mercoledì, venerdì della seconda settimana”.

L’intervista di Giovanni Palisto al provveditore Fabio Molinari