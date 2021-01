Scendono a 30 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 18.777. L’indice di contagio è a quota 7,9%. 1.484 i casi in Lombardia, di cui 59 debolmente positivi.

Salgono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 407, mentre scendono di 16 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.412 ricoverati. I decessi sono 46.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 275 contagi, di cui 132 in città, Bergamo 80, Brescia 251, Como 234, Lecco 55, Lodi 13, Mantova 23, Monza e Brianza 89, Pavia 27, Sondrio 2 e Varese con 363. I guariti/dimessi sono 4.465.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 8.561 (ieri erano stati 11.629). Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono 2.475.372. Nell’ultima giornata sono stati registrati 420 decessi per Covid (ieri erano 299), per un totale di 85.881 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 1.897.861 (+15.787). I casi attualmente positivi sono 491.630 (-7.648), di cui 21.424 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.421. I test effettuati nelle ultime 24 ore, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici, sono stati 143.116.