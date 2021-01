Fuori strada nella mattina di martedì in via Costone di Sotto, all’altezza della Sperlari, in direzione tangenziale. A quanto sembrerebbe da una prima ricostruzione dei fatti, il 66enne alla guida della Ford Fiesta sarebbe uscito di strada autonomamente. Sul posto sono comunque intervenuti gli operatori del 118, con un ambulanza della Croce Verde, che hanno prestato all’uomo i primi soccorsi, per poi trasportarlo in ospedale per un controllo. Sembrerebbe, comunque, aver riportato solo ferite lievi.