E’ in corso da parte della Regione, assessorato ai Trasporti, la distribuzione di 1,2 milioni di mascherine ai lavoratori del trasporto pubblico locale e ai taxisti.

“Continuiamo a garantire l’approvvigionamento gratuito di mascherine per i lavoratori del Tpl e i tassisti – commenta l’assessore regionale Claudia Maria Terzi – assicurando altri 1,2 milioni di dispositivi che si aggiungono alle forniture dei mesi scorsi. Complessivamente, da inizio pandemia, il totale di mascherine assicurate gratuitamente da Regione a beneficio della categoria del trasporto ammonta a 5.820.000. Un piccolo modo per manifestare gratitudine e vicinanza a lavoratori che continuano con grande professionalità e senso del dovere a svolgere le proprie mansioni anche in questo periodo di emergenza sanitaria. È fondamentale che autisti, conducenti, personale viaggiante e tassisti possano lavorare in condizioni di sicurezza. Ringrazio la Protezione civile e i volontari che non fanno mai mancare il loro apporto straordinario”.

All’Agenzia del Tpl di Cremona Mantova spettano 28.800 mascherine.