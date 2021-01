E’ stata approvata all’unanimità dal consiglio provinciale di Piacenza la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che collegherà Fossadello a Cremona. Si tratta di un nuovo tratto della ciclovia VenTo che arriva così anche nel piacentino ed in particolare a Castelvetro, storico punto di raccordo tra i due territori.

L’importo previsto per realizzare il nuovo tratto, che va ad allacciarsi al grande collegamento ciclabile Torino-Venezia e che sarà basato su ricongiungimenti e sistemazioni dei percorsi esistenti, è di 1 milione e 100mila euro. Tra gli interventi, anche la ssitemazione della spalla del ponte sul Po tra Cremona e Castelvetro.

Ora, per avere il via libera definitivo, il progetto dovrà essere approvato dai rispettivi consigli comunali (Caorso, Monticelli, Castelvetro e Cremona). Originariamente esclusa dalla VenTo, Piacenza si è quindi mossa attraverso l’impegno degli Enti locali, per non esserne esclusa.