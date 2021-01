Salgono a 46 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 34.156. L’indice di contagio è a quota 5,5%. 1.900 i casi in Lombardia, di cui 121 debolmente positivi.

Salgono di 8 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 379, mentre scendono di 47 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.490 ricoverati. I decessi sono 77.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 531 contagi, di cui 212 in città, Bergamo 93, Brescia 409, Como 140, Lecco 94, Lodi 37, Mantova 103, Monza e Brianza 169, Pavia 108, Sondrio 50 e Varese con 66. I guariti/dimessi sono 2.148.

Sono 13.574 i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto a ieri.