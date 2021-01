Incendio nelle prime ore della mattina a Soresina, dove uno dei capannone di una fabbrica ha preso fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto, chiamati dai lavoratori, per domare le fiamme.

Un rogo difficile da controllare, trattandosi di una cereria, quella della famiglia Triboldi: ad andare in fumo è stato un intero comparto dello stabilimento produttivo. Ci sono volute diverse ore per riuscire a Ancora non si conosce l’origine delle fiamme, che comunque sembrano non essere dolose.

La situazione è comunque rientrata sotto controllo dopo alcune ore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni appaiono ingenti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI