Da lunedì scatta finalmente la tanto attesa fascia gialla per la Lombardia. Questo significa, dopo tanta attesa, la riapertura per bar e ristoranti, che potranno tornare a servire pasti e bevande all’interno dei propri locali, sebbene la chiusura sia prevista per le 18 (successivamente è sempre possibile l’asporto e la consegna al domicilio per i ristoranti, ma l’asporto dalle 18 per i bar rimane vietato).

Ma a riaprire saranno anche i musei e gli altri luoghi della cultura, sebbene sempre in modo contingentato e con chiusura nei giorni festivi, mentre rimangono sospesi, ancora, gli spettacoli dal vivo.

Via libera anche agli spostamenti, ovunque all’interno della propria regione, sebbene rimanga attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5, fascia oraria in cui ci si potrà spostare sSoltanto per “comprovate esigenze”, motivi di lavoro, salute ed emergenze. In questo orario sarà necessario portare con sè l’autocertificazione.

Al di fuori della propria regione per il momento, secondo quanto previsto dal decreto attualmente in vigore, non è possibile spostarsi. Tale divieto, se non cambieranno le cose, potrebbe decadere dal 16 febbraio, ma non è escluso che venga prolungato.

Per quanto riguarda i negozi, sono tutti aperti e per tutto il giorno, mentre nei giorni festivi e nel week end saranno chiusi i centri commerciali, tranne che per le attività di primaria necessità.

Laura Bosio