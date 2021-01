Potrebbero riaprire la prossima settimana i Musei di Cremona, lunedì è prevista una riunione organizzativa per definire le modalità, poi in Pinacoteca si lavora alla proroga della mostra “Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto”. Servizio di Federica Priori. Intervista: Luca Burgazzi, Assessore ai Sistemi Culturali Comune di Cremona.

Il servizio di Federica Priori