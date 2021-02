AAA cercasi operatori sanitari: secondo un’indagine di Infojobs, la pandemia da Covid ha inciso non poco sulla ricerca di lavoro in territorio cremonese, così come accaduto negli altri territori più colpiti dal virus. Così nel 2020 sono state 4.260 le offerte di lavoro raccolte dalla piattaforma, circa il 3,6% del totale delle offerte in Lombardia.

E su queste, in particolare, le figure più richieste sono quelle di Asa/Oss, ma anche di infermiere. Ospedali, cliniche e case di riposo i principali richiedenti, a causa del grande incremento di ricoveri.

Ma spicca anche la ricerca di magazzinieri, utili per gestire i sempre più massicci ordini online, che hanno vissuto nel 2020 un vero e proprio boom a causa del ricorso sempre più frequente all’e-commerce.

Insomma, secondo lo studio dell’Osservatorio sul mercato del lavoro 2020 che InfoJobs ha svolto, il Coronavirus ha modificato in modo importante anche il mondo del lavoro, andando anche a reinventare certi settori professionali.

Emerge altresì che in cima alla classifica delle regioni dove le offerte di lavoro sono più numerose si colloca per il quarto anno consecutivo la Lombardia, dove si contano il 32,4% del totale nazionale delle richieste.

Ad aumentare sono anche le richieste di figure professionali nell’ambito della pulizia e della sanificazione.