Vanoli, Andrea Conti vince LBA Awards come miglior dirigente sportivo della stagione 25-26

Una prestigiosa doppietta agli LBA Awards 2026 per la Vanoli Basket Cremona: dopo la premiazione di Davide Casarin Most Improved Player, anche il General Manager Andrea Conti ha ottenuto il riconoscimento di LBA Sport Manager of the Year, imponendosi nelle votazioni davanti ad Andrea Gracis (DS dell’Apu Udine) e Paolo Ronci (DG della Virtus Olidata Bologna).

Il premio, assegnato sulla base delle preferenze espresse dai dirigenti dei club di Serie A, rappresenta un importante attestato di stima per il lavoro svolto nella costruzione e gestione della squadra nel corso della stagione.

La Vanoli Cremona ha concluso un’altra regular season da protagonista, centrando con largo anticipo l’obiettivo salvezza. La società ha saputo valorizzare al meglio sia il gruppo degli italiani sia quello degli stranieri, costruendo un roster equilibrato e competitivo. Fondamentale la conferma di Payton Willis e quella in panchina del capo allenatore Pierluigi Brotto, insieme al suo staff, elementi chiave per dare continuità al progetto tecnico intrapreso lo scorso anno.

Determinanti anche gli innesti di stranieri come Aljami Durham e Ousmane Ndiaye, a portare qualità e impatto nei momenti decisivi della stagione. Parallelamente, il gruppo italiano ha avuto l’opportunità di crescere e mettersi in evidenza, con giocatori come Sasha Grant, Giovanni Veronesi, Mattia Udom a stagione in corso e il già citato Davide Casarin, protagonista di un’ottima annata culminata con il premio di Most Improved Player of the Year.

Tale riconoscimento valorizza le competenze gestionali e strategiche di Andrea Conti, sottolineandone la capacità di costruire una squadra che si è esaltata sul parquet, come hanno dimostrato gli ottimi risultati sui campi della Serie A Unipol 2025/26.

Vanoli Basket Cremona si congratula con Andrea per l’importante e meritato premio che va a riconoscere l’egregio lavoro svolto in questa stagione nello specifico, ma più in generale nel corso del suo operato dirigenziale in biancoblu.

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