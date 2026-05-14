Bimbimbici, 25ª edizione per chiedere strade sicure e città a misura di bambino

Domenica 24 maggio, FIAB Cremona torna in piazza con una grande festa della mobilità sostenibile. Pedalata collettiva, laboratori e una nuova mappatura dei punti critici davanti alle scuole.

L’appuntamento è fissato presso il Parco Sartori:

• Ore 9:00: Apertura iscrizioni sul posto.

• Ore 9:30: Partenza della biciclettata (percorso misto golena e vie cittadine).

Per risparmiare tempo, FIAB consiglia caldamente l’iscrizione online sul sito ufficiale: https://fiabcremona.it/bimbimbici/. Per tutti i partecipanti sono previsti gadget speciali.

Cremona si prepara a pedalare insieme ad altre 200 città italiane per la 25ª edizione di Bimbimbici. Non è solo una festa, ma una vera e propria mobilitazione per rivendicare il diritto dei più piccoli a strade sicure, aria pulita e spazi urbani vivibili.

In continuità con la campagna europea “Streets for Kids”, l’iniziativa mira a promuovere la mobilità consapevole e la creazione di “strade scolastiche”. L’obiettivo è ridurre il traffico motorizzato, l’inquinamento e il rumore nei pressi degli istituti, restituendo spazio alla socialità e al gioco.

Quest’anno il progetto si arricchisce di un’azione concreta: la mappatura dei punti critici intorno alle scuole. I dati raccolti verranno consegnati all’amministrazione comunale per orientare gli interventi di messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola.

La giornata sarà animata da numerose associazioni locali che arricchiranno l’evento con attività dedicate:

• UNICEF: laboratori per la creazione di speciali bambole pigotte.

• Legambiente: dono di piantine di insalata ai piccoli ciclisti.

• Il Fiocco: sensibilizzazione su progetti etici (raccolta sughero), HugBike per l’autismo e ambulanze veterinarie.

• Energia Ludica: giochi coinvolgenti per bambini e genitori.

• Associazione AMO: biciclette speciali per persone con difficoltà motorie.

• Chèi del Caret: ristoro con acqua, bibite e dolcetti per tutti.

Programma e Partecipazione

L’appuntamento è fissato per domenica 24 maggio presso il Parco I. Sartori:

• Ore 9:00: Apertura iscrizioni sul posto.

• Ore 9:30: Partenza della biciclettata (percorso misto golena e vie cittadine).

Per risparmiare tempo, FIAB consiglia caldamente l’iscrizione online sul sito ufficiale: https://fiabcremona.it/bimbimbici/. Per tutti i partecipanti sono previsti gadget speciali a ricordo di questa storica 25ª edizione.

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