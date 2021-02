Da mercoledì 3 febbraio a venerdì 12 febbraio (salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche) via Volturno sarà interessata da lavori stradali davanti al civico 18 per conto di Padania Acque S.p.A. destinati alla riparazione di un allaccio fognario.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, l’intera via sarà chiusa al traffico. Potranno accedere solamente i residenti da via Garibotti o da corso Garibaldi in base all’ubicazione della propria abitazione. Verrà inoltre istituito il divieto di parcheggio lungo l’intero tratto stradale: in corso Garibaldi, fronte via Volturno, è prevista un’area riservata per i residenti con il passo carraio non agibile a causa dei lavori. Il transito pedonale sarà garantito in totale sicurezza.

L’evoluzione del cantiere verrà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dagli agenti della Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.