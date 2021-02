La provincia di Cremona ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al completamento del tracciato ciclabile PCIR 10 ‘Via delle Risaie’, permettendo anche di collegare Malagnino e le sue frazioni a Cremona.

L’opera è finanziata interamente dalla Regione Lombardia: in totale l’importo complessivo stimato è di 150mila euro.

L’intervento in progetto prevede la realizzazione del completamento del percorso ciclabile ‘Antica Postumia’ nel territorio comunale di Malagnino. Un percorso, come detto, facente parte del più esteso percorso regionale PCIR 10 ‘Via delle Risaie’.

Il tracciato del nuovo tratto si svilupperà lungo la direttrice della S.P.27 ‘Postumia’, in sede propria, per una lunghezza di circa 250 metri in fregio al Canale Delmona, collegando il centro abitato al tracciato ciclabile già esistente.

Inoltre, la pista “garantisce la messa in sicurezza dell’utenza debole lungo la S.P.27, facilitando i collegamenti tra Malagnino, le sue frazioni e la città di Cremona lungo il tracciato della antica Postumia romana”, come si legge nella determina provinciale.

Prima dell’esecuzione dei lavori dovranno essere richiesti e rilasciati i necessari provvedimenti abilitativi da parte del Comune di Malagnino e le autorizzazioni ambientali di competenza in relazione alle occupazioni in fregio al Canale Delmona.