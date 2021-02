Si possono presentare entro il 15 febbraio prossimo le domande per partecipare al bando di selezione per volontari di Servizio Civile Universale nell’ambito dei progetti promossi dal Comune di Cremona e dagli enti della rete di cui il capoluogo è capofila. Il Comune di Cremona propone quattordici progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 155 posti, disponibili per giovani dai 18 ai 28 anni distribuiti su 119 sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed associazioni.

Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Agenzia Servizi Informagiovani e CSV Lombardia Sud, ha organizzato alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio Civile Universale: l’ultimo si terrà lunedì 8 febbraio alle ore 16. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link https://forms.gle/zxwzG2hSBwfcsDz27.

I progetti riguardano l’educazione e promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, il contrasto alla violenza di genere e alla marginalità sociale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, l’accesso alle informazioni e al sapere. Quest’anno il bando di selezione presenta una novità: alcuni posti sono riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO) per basso reddito o bassa scolarizzazione. Sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/node/499205) è presente l’elenco dei progetti e delle sedi coinvolte e per ogni sede sono indicati i posti riservati ai GMO.

La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma “Domanda Online – Servizio Civile” https://domandaonline.serviziocivile.it/ che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può richiedere agli sportelli postali.

Gli addetti del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Progetti e Risorse telefonando ai numeri: 0372 407786 – 0372 407051 – 0372407792 – 3346000426 – 333061434315 – 3386639447 oppure inviare una mail a serviziocivile@comune.cremona.it.