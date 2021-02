Scendono a 17 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 22.699. L’indice di contagio è sceso a quota 4%. 912 i casi in Lombardia, di cui 47 debolmente positivi.

Scendono di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 361, mentre salgono di 55 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.544 ricoverati. I decessi sono 63.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 313 contagi, di cui 149 in città, Bergamo 16, Brescia 144, Como 67, Lecco 35, Lodi 25, Mantova 52, Monza e Brianza 45, Pavia 80, Sondrio 50 e Varese con 66. I guariti/dimessi sono 2.765.

Sono 9.660 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 7.925 di ieri (qui il bollettino completo dell’1 febbraio). Crescono però i tamponi: 244.429, oltre centomila in più. Di conseguenza il tasso di positività cala nettamente da 5,56% a 3,9%. In crescita invece i decessi, 499 (ieri 329), per un totale che ormai sfiora le 90mila vittime, 89.344.

Tornano a diminuire le terapie intensive occupate, 38 in meno (ieri +37), 2.214 in tutto con 158 ingressi del giorno, mentre aumentano, per il secondo giorno di fila, i ricoveri ordinari: +57 (ieri +164), per un totale di 20.317. In totale gli attualemtne positivi sono 437.765 (9.824 in meno). Dall’inizio dell’emergenza le persone che hanno superato il virus sono 2.043.499. Il totale dei contagiati è invece di 2.570.608.