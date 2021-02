Una passeggiata di salute per Casalmaggiore: il recupero della quarta giornata di ritorno, giocato al PalaBarton di Perugia, è una boccata d’aria fresca per la Vbc. 3-0 con predominio mai in discussione e una rapida cavalcata verso lidi inesplorati in classifica. Bissato il tris dell’andata e raddoppiato il bottino del 2021 con la seconda vittoria consecutiva in meno di una settimana, le rosa avranno ora tutto il tempo a disposizione per preparare l’impegnativa trasferta di Busto Arsizio e alimentare qualche ambizione in più della mera salvezza tranquilla.

