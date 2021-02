Mezzo secolo di attività per la pasticceria Sanremo di piazza Libertà, traguardo che le ha consentito di ottenere il riconoscimento di “attività storica” dalla Regione Lombardia. Ieri presso la sede di Confcommercio, il presidente Andrea Badioni ha consegnato ai titolari, Daniele Bernardi e la moglie Silvia, la targa da affiggere all’esterno del locale.

“Sono entrato in pasticceria ancora adolescente – conferma Bernardi – affiancando la fondatrice Lidia Corbani. Erano i primi anni Novanta e il negozio era già tra i più importanti della città. Davvero, in questo lungo tirocinio, ho fatto miei i segreti della pasticceria, quelli che rendono fortemente caratterizzati, se non persino unici, i nostri prodotti”.

Dal 2014 Bernardi è diventato socio, dal 2016 unico titolare. “So benissimo quanto impegno e quali sacrifici richieda il nostro lavoro – conferma il presidente di Confcommercio Cremona Andrea Badioni – Ma so anche quanto, per noi, sia una vocazione che si rinnova quotidianamente nell’amore per l’Arte Bianca. Davvero condivido la soddisfazione per questo traguardo”.