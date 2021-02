Il nuovo polo logistico di Mano Mano, recentementre apeto al Porto Canale di Cremona, ha contribuito fattivamente alla crescita del colosso del delivery: a dirlo è Céline Vuillequez, Coo di ManoMano in occasione della presentazione dei risultati della società.

“Il 2021 promette di essere un anno di consolidamento delle offerte e servizi per i nostri clienti e partner commerciali. Sarà anche un anno di accelerazione, soprattutto per lo sviluppo internazionale di Regno Unito e Germania, e di consolidamento per il Sud Europa, dove contiamo di poter contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese locali del nostro settore”.

“Con la recente apertura del nostro nuovo polo logistico a Cremona ed il lancio a fine 2020 della piattaforma riservata ai professionisti edili italiani – sottolinea Vuillequez – abbiamo completato la nostra offerta sul mercato locale: guardiamo al 2021 con fiducia, sicuri di offrire ai consumatori italiani la miglior esperienza cliente possibile nel settore dell’Home Improvement”.

Anche nel 2021 ManoMano continuerà a investire in tecnologia e consulenza per offrire la migliore esperienza ai propri clienti. L’Azienda sta anche cercando di accelerare la sua espansione internazionale, in particolare nei due principali mercati globali del Nord Europa e Regno Unito, dove – dopo un lancio di successo in Spagna e in Italia alla fine del 2020 – ManoMano rafforzerà le sue offerte e i suoi servizi per sostenere la digitalizzazione del mercato B2B dell’edilizia.

La soglia del miliardo è stata un importante traguardo per l’azienda, che, nel 2020 e in occasione del suo quinto compleanno italiano, ha esteso la sua offerta sul territorio con il lancio di due nuovi servizi: ManoMano Pro, la versione del marketplace dedicata esclusivamente ai professionisti della casa (tra i quali elettricisti, idraulici, architetti e muratori) e Mano Fulfillment, il primo polo logistico italiano, sito a Cremona in Lombardia. Importanti novità che hanno permesso al mercato italiano di raggiungere un giro d’affari 2020 pari a 130 milioni di euro (+100% di crescita).

Ad oggi, l’e-commerce di ManoMano conta 50 milioni di visitatori unici al mese (+70% rispetto al 2019) e 7 milioni di clienti attivi (+100%). Con oltre 10 milioni di referenze e l’arrivo di nuove categorie come l’arredamento d’interni – che quest’anno ha avuto molto successo – ManoMano offre il più grande catalogo fai da te, giardinaggio e arredo casa del mercato.

Costante è l’attenzione ai clienti e la dedizione verso il raggiungimento di un servizio di qualità, grazie ai servizi di consulenza dedicata offerti dalla comunità di Manodvisor, esperti con la passione per il bricolage e il giardinaggio, che nel 2020 hanno generato 2,3 milioni di conversazioni (+130% rispetto al 2019).