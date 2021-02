Una fabbrica di Cioccolato fatta di mattoncini Lego e made in Cremona. E’ questo il progetto di Jody Padulano, ingegnere di 41 anni che da da diverso tempo abita in città. Padulano è un grande appassionato del mondo Lego, tanto da far parte dell’associazione Cremona Bricks e da aver pubblicato alcuni libri sul tema.

Insieme a Roberto Ceruti, 40enne di Ispra (Varese) hanno deciso di creare il progetto ‘Charlie and the Chocolate Factory’ basato sull’omonimo libro di Roald Dahl da cui è stato tratto anche il film La Fabbrica di Cioccolato (qui il link per visionare il progetto).

La Fabbrica di Cioccolato ‘cremonese’ sta partecipando al concorso online organizzato da Lego per selezionare progetti degli appassionati che poi verranno prodotti e venduti con il nome di LEGO Ideas.

Per poter arrivare alla selezione finale, bisogna arrivare a 10mila voti. Sinora solo tre italiani, di cui nessun cremonese, hanno raggiunto tale quota, senza però essere scelti per la produzione della propria idea (qui il link per votare il progetto).

Attualmente, il progetto di Padulano e Ceruti sono a metà percorso. Tempo ancora per votare ancora ce n’è (579 giorni), ma, chiaramente, più voti si prendono più possibilità si hanno di essere selezionati per la produzione.