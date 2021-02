Scendono a 44 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 39.003. L’indice di contagio è salito al 6,4%. 2.504 i casi in Lombardia, di cui 84 debolmente positivi.

Scendono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 359, mentre salgono di 10 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.549 ricoverati. I decessi sono 46.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 600 contagi, di cui 243 in città, Bergamo 124, Brescia 488, Como 311, Lecco 106, Lodi 31, Mantova 111, Monza e Brianza 140, Pavia 110, Sondrio 77 e Varese con 301. I guariti/dimessi sono 1.152.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 14.218 (ieri erano stati 13.659) su un totale di 270.507 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.611.659. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, venerdì 5 febbraio.

Il tasso di positività è del 5,3%. Nell’ultima giornata sono stati registrati 377 morti per Covid (ieri erano 421), per un totale di 90.618 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.091.923 (+14.995). I casi attualmente positivi sono 429.118, di cui 19.575 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.142.