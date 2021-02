Dieci anni di innovazione nel settore informatico. Dieci anni di sfide vinte, di passioni e di idee sviluppate con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Fondato il 20 gennaio 2011 da un gruppo di giovani imprenditori cremonesi, il gruppo IT Impresa ha tagliato l’importante traguardo dei 10 anni di vita. Anche se il momento storico non favorisce certo delle celebrazioni leggere, la PMI innovativa si proietta così – con forza, con ambizione, con nuovi piani – verso il secondo decennio di attività.

E lo fa, senza aver smarrito lo spirito visionario delle origini. Come confermano le parole di Manuele Bassanini, CEO dell’azienda: “Questa è solo una tappa. Importante, certo, ma pur sempre una tappa all’interno di percorso più ampio. Concepiamo la nostra azienda come un cantiere sempre aperto, nel quale si lavora da squadra con una missione ben precisa: rafforzare i servizi di IT Impresa per le aziende e nel frattempo aprire nuove strade, declinando le nostre competenze nei mondi apparentemente più distanti e disparati”.

L’INIZIO DEL PROGETTO

L’atto costitutivo vede Bassanini in società con Alessandro Achilli, Gianfranco Bonvini e Fausto Zanacchi. Un’avventura apparentemente ad alto rischio, costruita però sulla convinzione che l’energia e le competenze di quattro trentenni determinati avrebbero contribuito a creare qualcosa di rilevante.

Preso il giusto slancio, IT Impresa è poi decollata e tutto il resto, in qualche modo, ne è stato una conseguenza. Dai primi clienti ai primi progetti portati a termine con successo, passando per l’espansione dell’organico aziendale e il rafforzamento della consapevolezza di poter realizzare un sogno.

Un sogno coltivato a lungo attraverso le sinergie di una squadra affiatata con l’obiettivo di costruire una realtà di riferimento per il settore partendo da quel nido fertile di idee e di talenti che è la provincia, anziché da una base metropolitana, il business del gruppo è infatti germogliato nell’originario ‘’quartier generale’’ di Gadesco Pieve Delmona, dove gli uffici informali e dinamici dell’azienda guardano all’aperta campagna del cremonese.

A dimostrazione che non sempre le innovazioni partono dal centro, a maggior ragione nel mondo dematerializzato e interconnesso del XXI secolo.

LA CRESCITA DEL GRUPPO

Dal 2011 al 2021, IT Impresa ha surfato attraverso un decennio di vertiginosa evoluzione tecnologica con l’entusiasmo di un adolescente e la visione di un sognatore. Decollata come piccola azienda di assistenza e consulenza informatica, ha saputo evolversi e allargarsi senza sosta: un team sempre più vasto di professionisti pronti ad aiutare aziende, ospedali e strutture sanitarie nella gestione dei sistemi IT.

Dalla progettazione all’installazione e configurazione dell’infrastruttura server e di rete, IT Impresa ha sempre spinto i suoi sforzi in avanti aprendosi orizzonti nazionali e internazionali.

Tra il 2016 e il 2018, il gruppo si è diramato nella startup Qualitade e nella società Pragmatica. La prima sviluppa software d’avanguardia per il settore Agrifood; la seconda nella realizzazione di strategie di comunicazione e web marketing. Attualmente il gruppo IT Impresa è strutturato territorialmente su quattro sedi: quella centrale, cremonese, che dal comune di Gadesco Pieve Delmona (località Cà de Mari) verrà presto trasferita in via Mantova alle porte di Cremona, più le sedi aperte a Monza (via Amati,76), in Piemonte (Torino, via Ventimiglia 16/1) ed Emilia-Romagna a Fidenza (Via San Michele 25/A), che hanno permesso al team di radicarsi in tutta l’Italia del Nord.

VERSO NUOVI ORIZZONTI

Con dieci anni di attività alle spalle, ora, IT Impresa guarda al domani con fiducia nonostante gli effetti del Covid. “Continueremo a seguire l’innovazione senza tradire i valori che sono alla base della nostra cultura aziendale: resilienza, spirito di squadra, rispetto dei clienti, affidabilità – conclude Bassanini – Stiamo investendo nuove risorse verso settori ormai cruciali come la Cyber Security, lanceremo nuovi progetti sviluppando competenze interne e integrando competenze esterne. Anche dopo dieci anni, IT Impresa resta un processo aperto, una realtà nata in provincia che vuole continuare a crescere in provincia. Ma con ambizioni e progetti senza confini, rivolti non solo all’Italia ma al resto del mondo”.