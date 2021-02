Il piede sull’acceleratore per chiedere che i ristoranti possano restare aperti fino alle 22.00. La richiesta arriva dall’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi. Gli fa eco Alessandro Zagni, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

Una proposta poi formalizzata attraverso una lettera che lo stesso Guidesi e il governatore Attilio Fontana hanno inviato al Governo nella mattinata di oggi, venerdì 5 febbraio.

Da Regione fanno sapere che “è importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”.

Il presidente regionale e Guidesi, chiedono infine al Governo di “intraprendere ogni utile azione affinché sia concesso al mondo della ristorazione questa ulteriore facoltà, nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia”.

Servizio di Giovanni Rossi