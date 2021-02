Ancora fuori uso i semafori di via Giordano e via del Sale. La situazione, non nuova, si è riproposta ormai da qualche giorno.

Un problema che si era già verificato anche in altri punti della città e che ora sta interessando uno dei punti nevralgici della città.

Una situazione estremamente pericolosa, considerati gli incroci presenti e la velocità media con cui le auto sono solite percorrere la strada in quella zona.

Se non mancano i disagi alla circolazione automobilistica, è soprattutto l’utenza debole, pedoni e ciclisti, a rischiare, specialmente in prossimità degli attraversamenti.