Openjobmetis Varese: Anthony Morse 6, Luis Scola 30, Niccolò De Vico 2, Ingus Jakovics 13 , Michele Ruzzier 5, Arturs Strautins 6, Giancarlo Ferrero 4, Toney Douglas 17, Anthony Beane 27, Alessandro Van N.E

Vanoli Cremona: TJ Williams 4, Lazar Trunic N.E, Giuseppe Poeta 30, Fabio Mian 13, Marcus Lee, David Cournooh 15, Topias Palmi 10 , Daulton Hommes 22, Jarvis Williams 11, Andrea Donda N.E.

Due overtime giocati in 6 uomini con un Poeta da 30 punti non bastano alla Vanoli per domare una Varese lunga e variegata. Finisce 110 – 105 una partita molto importante per entrambe le squadre che va oltre la valenza di normale derby lombardo: in palio punti fondamentali per la salvezza per due squadre in zona retrocessione.

