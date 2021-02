La ciclabile del Cavo Cerca a partire da via Fontana verso via san Rocco ha bisogno di manutenzione.

La palizzata in legno lungo lo stesso Cavo Cerca è stata abbattuta per un lungo tratto, anche se non è chiaro se per effetto di un atto vandalico o meno.

Una situazione, in ogni caso, potenzialmente pericolosa, ma anche una testimonianza di scarsa manutenzione.

Anche perché la palizzata rotta non è l’unica criticità che si incontra lungo la ciclabile, come segnalato anche da alcuni cittadini.

Dopo l’abbondante nevicata, infatti, alcune piante hanno ceduto ed ora alcune parti giacciono proprio lungo il percorso rendendolo poco sicuro.

Inoltre, nel tratto, che da via Fontana va verso via Flaminia le piante potate sono finite giù per la scarpata anziché essere rimosse e smaltite.