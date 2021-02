Scendono a 14 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 13.920. L’indice di contagio sale al 6,4%. 895 i casi in Lombardia, di cui 43 debolmente positivi.

Salgono di altre 4 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 362, e salgono di 24 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.401 ricoverati. I decessi sono 51.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 327 contagi, di cui 164 in città, Bergamo 73, Brescia 222, Como 14, Lecco 45, Lodi 21, Mantova 7, Monza e Brianza 102, Pavia 21, Sondrio 0 e Varese con 31. I guariti/dimessi sono 3.310.

Nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus registrati in Italia sono 7.970 (ieri erano stati 11.641 ) su un totale di 144.270 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.644.707 . È quanto emerge dai dati diramati dal ministero della Salute col bollettino di oggi, lunedì 8 febbraio.

Il tasso di positività è del 5,5%. Nell’ultima giornata sono stati registrati 307 morti per Covid (ieri erano 270), per un totale di 91.580 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.133.523 (+15.082). I casi attualmente positivi sono 419.604 (-7.419), di cui 19.527 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.143.