Lavori in corso all’incrocio Via Giordano – via del Sale. Come aveva assicurato questa mattina il vicesindaco Andrea Virgilio, nel pomeriggio era in programma l’intervento dei tecnici Citelum per risolvere il problema emerso venerdì, quando tutto il gruppo semaforico dell’incrocio ha smesso di funzionare. Un incrocio particolarmente pericoloso già teatro di incidenti trattandosi di strade al alta percorrenza.

Una volta reperito il materiale di ricambio dunque si sta provvedendo alla riparazione. Causa del cattivo funzionamento pare si stata una scheda obsoleta non facilmente sostituibile con una nuova. Un problema che si è presentato in tante altre situazioni cittadine, come ha spiegato Virgilio: “Non solo i semafori, ma anche i cavidotti presentano lungo tutta la rete segni di vetustà, hanno 30 – 40 anni. Con Citelum abbiamo programmato tutta una serie di interventi di riparazione come quelli che abbiamo fatto in viale Po o viale Trento e Trieste per citarne alcuni”.

Intanto, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mentre i tecnici erano al lavoro, i semafori hanno ripreso a funzionare seppure a intermittenza.