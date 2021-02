Un 19enne marocchino residente a Cremona è finito nei guai dopo aver tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione di Monticelli, nel piacentino. Il ladro è stato sorpreso dal padrone di casa che l’ha costretto alla fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato poche ore dopo e denunciato per tentato furto. E’ accaduto verso le 20 di lunedì scorso. Lo straniero, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio, si era introdotto nell’abitazione pensando non ci fosse nessuno.