“Incredibile. Il Ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa che, ieri avevamo inviato al Comitato tecnico scientifico nazionale”. A dirlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana attraverso una nota pubblicata sulla pagina Facebook.

“Ho voluto condividere – ha aggiunto – con il Governo il piano vaccini che in Lombardia si sta concretizzando con il coordinamento di Guido Bertolaso e l’obbiettivo di vaccinare 10 milioni di lombardi, ritenendo questa la priorità per tutto il Paese, che certamente non deve sottostare a logiche di parte”.

“Noi andiamo avanti spediti, obiettivo giugno”, ha concluso il governatore.

Ora rimangono da capire le motivazioni per cui il Ministero abbia assunto tale decisione.