In considerazione delle iniziative in corso in questi giorni in Italia, Cremona compresa a favore della liberazione di Patrick Zaki, il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Roberto Poli ha presentato un ordine del giorno per chiedere la cittadinanza italiana per Zaki.

L’odg presentato da Poli vuole impegnare il sindaco ad “invitare il Presidente della Repubblica e il Governo a mettere in atto tutte le azioni possibili a livello internazionale per la scarcerazione di Patrick Zaki”.

Oltre a ciò, anche a chiedere “di conferire la cittadinanza italiana a Patrick George Zaki affinché l’Italia possa tutelarlo anche formalmente riconoscendo nella figura di Zaki quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri del nostro Paese e delle Istituzioni che lo rappresentano”.

Nella serata di ieri, 8 febbraio, il Comune si è illuminato di giallo in segno di adesione alla campagna per la liberazione di Zaki promossa da Amnesty International e, nel caso specifico, dalla sezione locale.

L’odg andrà in discussione nel consiglio comunale di giovedì 18 febbraio.