Incidente questa mattina, martedì 9 febbraio, poco prima delle 8, su viale Po. Lo schianto ha visto coinvolte due vetture, una delle quali è andata a sbattere contro il semaforo di via Serio, abbattendolo.

Secondo una prima ricostruzione, la Bmw, condotta da un uomo di 48 anni, stava viaggiando lungo il viale, direzione tangenziale, quando ha urtato lateralmente la Clio, condotta da una 50enne, che attraversava la direttrice proveniendo da via Fulcheria in direzione via Serio.

La donna, a causa dell’urto, ha perso il controllo, terminando la propria corsa contro il palo semaforico, che è stato completamente divelto.

Ancora da stabilire la dinamica del sinistro, ed in particolare chi tra i due possa non aver rispettato il rosso. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni leggere o di media gravità.

Sul posto, oltre ai soccorsi (due ambulanze e un’auto medica), anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, coadiuvata dagli agenti della Questura nella gestione della viabilità. L’incidente ha causato anche disagi alla circolazione.