Viabilità congestionata questa mattina in tangenziale a Cremona, tra la rotonda di via Persico e quella di via Castelleone, in direzione via Eridano, a causa di un tamponamento tra due auto davanti all’Itis. Un incidente, fortunatamente di piccola entità, che ha coinvolto due uomini, di 22 e 34 anni, che se la sono cavata con qualche contusione.

Un po’ più rilevanti sono state le conseguenze sul traffico dell’ora di punta, intorno alle 8: lunghe code si sono infatti formate a causa del restringimento della carreggiata, che è servito alla Polizia Locale, intervenuta sul posto, di effettuare i rilievi del caso, e agli operatori del 118 di procedere nelle operazioni di soccorso.