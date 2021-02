Ubriaco, senza patente e con la droga. L’uomo, un 55enne nato in provincia di Parma, residente in provincia di Cremona ma domiciliato a Bobbio, è stato fermato verso le 20 del 7 febbraio a Rivergaro da una pattuglia del Radiomobile di Bobbio. Era alla guida di una Fiat Seicento e stava zigzagando pericolosamente lungo la statale 45. L’uomo, con precedenti penali, è stato sottoposto al controllo con l’etilometro che è risultato positivo. Il tasso di alcol era pari a 1.63 grammi per litro. L’automobilista è risultato anche privo di patente di guida poiché revocata. Nella tasca dei pantaloni aveva qualche grammo di hascisc che spontaneamente ha consegnato ai militari di Bobbio. E’ stato quindi denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, per reiterazione alla guida con patente revocata e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’auto che aveva in uso sottoposta a fermo amministrativo.