Salgono a 65 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 36.317. L’indice di contagio è sceso al 5%. 1.849 i casi in Lombardia, di cui 82 debolmente positivi.

Salgono di altre 8 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 371, e salgono di 11 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.564 ricoverati. I decessi sono 39.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 451 contagi, di cui 173 in città, Bergamo 134, Brescia 308, Como 110, Lecco 76, Lodi 56, Mantova 124, Monza e Brianza 143, Pavia 101, Sondrio 46 e Varese con 194. I guariti/dimessi sono 2.238.

In Italia oggi 12.956 nuovi casi e 336 morti. I tamponi sono stati 310.994 (ieri 273.263). Il tasso di positività si muove leggermente verso l’alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. Le terapie intensive registrano 155 ingressi del giorno (ieri 146) e sono in tutto 2.128 (ieri erano 2.143, quindi 15 in meno), mentre i ricoveri ordinari sono 232 in meno, per un totale attuale di 19.280 (ieri ne risultavano 19.512).